Киевский эксперт пугает Россию потерей украинского нефтяного рынка

05.06.2019, Киев, Игорь Петров

Ограничения поставок российского топлива приведут к временному кризису и росту цен на Украине, однако Россия рискует потерять влияние на этот рынок, а российские нефтяные гиганты понесут убытки.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил Руслан Бортник, директор Украинского института анализа и менеджмента политики.

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При этом аналитик не упомянул, что российский Газпром, «потерявший» украинский газовый рынок, недавно вырвался в лидеры по капитализации среди крупнейших компаний РФ.

«На украинском рынке может ситуативно возникнуть кризис или дефицит, что может привести к повышению цен на топливо на рынке. Насколько повысятся цены сказать сложно, может процентов на 10-20.

Возможно, это приведет к перераспределению игроков, поставщиков на украинский рынок.

Для Украины будут ситуативные сложности, но стратегически это решение ударит и по России поскольку оно уменьшает доход российских компаний.

Более того, украинские продавцы будут переориентироваться на другие источники получения топлива. Таким образом, российские компании вообще могут оказаться под угрозой потери части украинского рынка и снижения зависимости украинского рынка от российских поставщиков», – уверен Бортник.