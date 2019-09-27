Киевский эксперт раскрыл тактику российского ракетного удара по Украине и США

27.09.2019, Киев, Владимир Гладков

Основными объектами предполагаемых ударов России по Украине станут склады ВСУ со снарядами для РСЗО.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил замдиректора Института мировой политики Николай Белесков, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Белесков не сомневается, что в случае войны России с Америкой, Украина будет на стороне США и НАТО.

«Если будет большая война, сомневаюсь, что русские будут использовать весь свой арсенал высокоточного вооружения против Украины. Этот арсенал служит для сдерживающей функции, и она служит не для Украины, а для стран НАТО.

Если начнется война, и россияне выстреляют всё в нас, то это очень тяжело будет для них. Не для этого все создавалось. Если они будут использовать, то будут это делать точно. Подозреваю, что основными объектами применения будут склады с вооружением, в которых находятся снаряды для наших реактивных систем», – утверждает эксперт.

«Будут удары по бригадам, которые вооружены системами залпового огня. Удары будут по Кременчугу, Дрогобычу и Сумам.

Сомневаюсь, что русскими будет осуществлен мощный удар по Украине. Русские не имеют пока мощного ракетного арсенала. Основные ракеты будут сохранены для сдерживания США», – уверен Белесков.