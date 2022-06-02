Киевский эксперт рассказал, чем грозит Украине потеря Северодонецка

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Новости Украины

Заняв Северодонецк российским войскам будет проще продвигаться в направлениях Артемовска, Краматорска и Славянска.

Такое мнение высказал украинский военный эксперт Михаил Жирохов.

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«Там у них есть возможность совершить определенное окружение и захватить территорию. По сути, они и пытаются продавливать оборону. Взятие Северодонецка фактически дает доступ к агломерации Северодонецк-Лисичанск. Там большое количество городов, связанных между собой. Дальше им уже будет проще передвигаться к Бахмуту, а затем к Краматорску и Славянску. Окончательная цель – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей», – сказал украинский эксперт.

Также Жирохов добавил, что русские не отказываются от своих планов и попыток сделать большое окружение украинских войск по лвсей линии от Гуляйполя до Изюма.

«Такой план есть, однако сил у них сейчас недостаточно, чтобы реализовать его. Но попытки продолжаются. Российское командование еще с 24 февраля распыляло свои войска на нескольких направлениях и дальше продолжает эту практику», – считает эксперт.

Напомним, ранее киевский гауляйтер Луганщины Сергей Гайдай сообщимл, что 80 % Северодонецка уже контролируют силы ЛНР, однако ВСУ “продолжают героическое сопротивление” в промзоне города, удерживая основное грдообразующее предприятие- химкомбинат “Азот”.