14.06.2018, Киев, Игорь Петров

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Киевский эксперт рассказал, чем Украина отличается от цивилизованного мира

Заявления украинских поставщиков услуг об «экономически обоснованных» тарифах лишены смысла, поскольку сами поставщики услуг являются монополистами.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Все монополисты кричат: «Экономически обоснованный тариф». Что это означает? Что каждое предприятие берет все свои расходы и закладывает в тариф. Это называется «экономически обоснованный». Возникает алогичная, парадоксальная ситуация. В нормальной экономике предприятие заинтересовано снижать расходы, тогда растут прибыли. Тут – прямо наоборот – чем выше себестоимость продукции, тем выше прибыль”, – сказал эксперт.

По его словам, “во всем цивилизованном мире об экономической обоснованности в условиях монополий никто не говорит”.

“Это нонсенс. При монополии не может быт экономического обоснования. Государство всегда должно ограничивать монополистов. Но у нас государство явно на стороне монополистов. Даже если НКРЭКУ попробует как-то снизить тарифы, есть методика, по которой они рассчитываются. Она утверждена Кабмином. Даже если на сантиметр НКРЭКУ отступит от этой методики в сторону потребителей, это решение любое предприятие сможет оспаривать через суд», – добавил Сергиенко.