Киевский эксперт рассказал, почему Украину не возьмут в НАТО и ЕС

Анатолий Лапин.  
03.04.2023 16:45
  (Мск) , Киев
Просмотров: 324
 
Дзен, ЕС, Политика, Россия, Украина


Украина не будет ни членом НАТО, ни членом ЕС, потому что это втянет Запад в прямую войну с Россией.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не будет ни членом НАТО, ни членом ЕС, потому что это втянет Запад...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.


Кроме того, по мнению эксперта, европейцы не хотят платить за восстановление Украины десятки, если не сотни миллиардов долларов.

«Слушайте, ну прекращайте людям врать – одна из ключевых причин, почему Путин начал войну, а Байден разрешил – это наглядно показать Европе и всему миру, что может произойти в Украине, если вопрос НАТО и Евросоюза будет подниматься хоть как-то. И теперь. Когда европейцы посмотрели, что Путин может приходить, убивать, разрушать и так далее, никто в Европе из тех государств, может быть, кроме Прибалтики, кто принимает ключевые решения, не даст возможность стать Украине членом НАТО.

Мало того, эта замороженная война, которая останется, а она останется, это тоже будет предохранитель того, чтобы Украину не взяли ни в НАТО, ни в ЕС, потому что вы что, хотите взять на себя ответственность за защиту Украины, у которой забрали часть территории, но в любой момент могут опять напасть, потому что в Конституции России четыре ваши области прописаны как их области…

А в ЕС нас не примут потому, что они не хотят за свой счет восстанавливать разрушенную страну. Сюда надо вложить десятки, если не сотни миллиардов. Европейцы не хотят этого делать», – заявил Корнейчук.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Апрель 2023
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Март    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть