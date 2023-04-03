Киевский эксперт рассказал, почему Украину не возьмут в НАТО и ЕС

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Украина не будет ни членом НАТО, ни членом ЕС, потому что это втянет Запад в прямую войну с Россией.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил политолог Дмитрий Корнейчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Кроме того, по мнению эксперта, европейцы не хотят платить за восстановление Украины десятки, если не сотни миллиардов долларов.

«Слушайте, ну прекращайте людям врать – одна из ключевых причин, почему Путин начал войну, а Байден разрешил – это наглядно показать Европе и всему миру, что может произойти в Украине, если вопрос НАТО и Евросоюза будет подниматься хоть как-то. И теперь. Когда европейцы посмотрели, что Путин может приходить, убивать, разрушать и так далее, никто в Европе из тех государств, может быть, кроме Прибалтики, кто принимает ключевые решения, не даст возможность стать Украине членом НАТО. Мало того, эта замороженная война, которая останется, а она останется, это тоже будет предохранитель того, чтобы Украину не взяли ни в НАТО, ни в ЕС, потому что вы что, хотите взять на себя ответственность за защиту Украины, у которой забрали часть территории, но в любой момент могут опять напасть, потому что в Конституции России четыре ваши области прописаны как их области… А в ЕС нас не примут потому, что они не хотят за свой счет восстанавливать разрушенную страну. Сюда надо вложить десятки, если не сотни миллиардов. Европейцы не хотят этого делать», – заявил Корнейчук.