Киев проводит мобилизацию таким образом, что бывает так, что из ста прибывших новобранцев в бригаду, готовых к выполнению боевых задач насчитывается «аж три». При этом по бумагам в подразделении полный комплект.

Об этом на канале «PolitБюро» рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Рядовой потребитель информации видит, что как только он переступил порог ТЦК, у него нет никаких прав, у него отбирают телефон, ему могут дать в морду, если он начинает качать права. И люди понимают одно – что важно, основное, избежать этих жерновов нашей системы. Потому что там дальше, не обращая внимания на твои проблемы здоровья – годен, и вперёд, с вещами на выход. Косвенно это работает на врага, это лучшее ИПСО – и российской не надо. Люди себе так это видят, что государство ничего тебе не должно, а ты государству должен всё, от макушки до пяток – весь, с потрохами. Как будут люди реагировать? Люди будут прятаться, люди будут бежать за границу. Да, кто-то пойдёт служить – но мотивация этих людей?..», – сказал Золотарёв.

«Об этом уже говорят те офицеры, которых трудно упрекнуть. Это мне можно сказать – ты, там, на шестом десятке лет сидишь за 400 км от фронта. Но люди из бригад рассказывают: да, пришло пополнение. Из 100 человек готовых к выполнению боевых задач – три, аж три! Но по бумагам – бригада укомплектована. А по факту – одни по здоровью, другие по моральным причинам [не подходят]», – добавил эксперт.