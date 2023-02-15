Киевский эксперт: «Россия ударит в подбрюшье НАТО. Песенка Санду в Молдове спета»
Ситуация для прозападных сил в Молдове складывается не лучшим образом – режиму действующего президента Майи Санду приходит конец.
Об этом в эфире интернет-канала Politeka заявил украинский экономист и политолог Олег Соскин, придерживающийся русофобских и националистических взглядов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Вся Молдова нашпигована агентами, в Приднестровье их сколько – целые подразделения сидят. Я думаю, все будет проще – у Санду очень слабая поддержка, потому что в Молдове очень тяжелая финансово-экономическая ситуация. Плюс, Гагаузия, она коммунистическая и выходит из-под контроля… И коммунисты, конечно, Зюганов, ключевую роль играет в поддержке коммунистов Молдовы в разных их форматах.
Я так понимаю, что запускается так называемый коммунистический сценарий в Молдове. Он уже запущен, просто коммунистические силы сейчас подключатся к этому процессу, а они очень большие в Молдове, очень большой у них электорат – и социальные возможности, и фигур у них очень много, плюс они на деньгах сидят, плюс Приднестровье – там очень большие деньги ходят. Я думаю, сценарий будет такой, что песенка Санду спета», – сказал эксперт.
«Начнется проект по устранению Санду от власти. Он должен начаться как раз к годовщине войны. Путин не может ждать, потому что у него тяжелейшая финансово-экономическая ситуация в стране, плюс огромные потери идут в живой силе, технике и прочем, но особенно в живой силе – терять более тысячи человек в сутки – это для него тоже катастрофа.
А еще же немножко и «трехсотых». Потому ему надо перекинуть напряжение отсюда в другую плоскость. Другая плоскость – лучше Молдовы, честно говоря, найти невозможно… Молдова – прекрасный новый театр военных действий, который позволяет влезть тарану Путина в подбрюшье НАТО и Европейского Союза. Это очень серьезный удар», – заявил Соскин.
Спасибо!
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