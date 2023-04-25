Киевский эксперт: «Русские умеют воевать. Легкой прогулки для ВСУ не будет»

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Российская армия – это серьезный противник, обладающий ресурсами и навыками войны, поэтому никакой легкой прогулки в случае наступления ВСУ не будет.

Об этом в интервью беглому московскому журналисту-либералу Евгению Киселеву заявил украинский политтехнолог Сергей Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Гайдай раскритиковал украинскую пропаганду за то, что она пытается представить россиян слабым противником.

«Есть опасения, что где-то мы можем проколоться, где-то не хватит мудрости у военных начальников, где-то не хватит войскового искусства, где-то не хватит ресурсов, где-то русские неожиданно окажутся совсем не тем слабым противником, которым иногда некоторые украинские СМИ пытаются их представить», – сказал эксперт.

«Русские – это противник серьезный, это армия, которая уже год как на войне, поэтому, невзирая на колоссальные потери и техники, там остаются те, кто, если они выживают, то умеют воевать и тоже будут воевать по-настоящему. То есть, никакой легкой прогулки в нашем наступлении не будет», – заявил Гайдай.