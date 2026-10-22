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Украина испытывает колоссальный дефицит мобилизационного резерва.

Об этом в своем видеоблоге заявил киевский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Тот факт, что в стране бегает порядка полумиллиона СЗЧ-дезертиров, по-моему, более чем красноречиво свидетельствует о том, что ситуация с мобрезервом в тупике», – сказал Золотарев.

По его словам, «на 800 тысяч едоков в силах обороны Украины приходится примерно 150-200 тысяч активных штыков».

«На 1000-километровый фронт это означает, что в любой момент может случиться беда, в какой-то критической ситуации не хватит резервов. И да, фронт дышит, как говорят пропагандисты, но перспектив того, что фронт двинется с запада на восток, пока ноль», – отметил укро-эксперт.

Он отмечает, что есть отдельные успехи ВСУ, например по Лиманом.