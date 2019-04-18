Киевский эксперт углядел в разнице цен на электроэнергию план «зачистки» украинцев

18.04.2019, Киев, Владимир Гладков

Нынешняя власть поднимает цены не только на газ, но и на электроэнергию, которая является единственной альтернативой «голубому топливу», стоимость которого не по карману простому гражданину.

Об этом в ходе пресс-конференции заявил украинский экономист Всеволод Степанюк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Хочу немножко коснуться цен на электроэнергию. Смотрите, очень многие отказываются сейчас от газа в пользу электричества. Действительно, обогреваться электричеством при таких ценах на газ сейчас намного выгоднее, чем платить за горячую воду, за отопление и так далее. Но что делает правительство? Оно для того, чтобы заставить людей, всё-таки, платить за коммунальные услуги, оно не снижает цену на коммунальные, оно готово, действительно, поднять цену на электричество и существенно, чтобы электричество стало невыгодно, чтобы всё-таки людей загнать в стойло, чтобы все платили НАК «Нафтогазу», – подчеркнул он.

Также он отметил, что Украина как экспортёр электроэнергии продаёт её за границу дешевле, чем собственному населению, что, по мнению Степанюка, свидетельствует об умышленной «зачистке» украинского народа.

«Кстати, о необоснованности даже нынешней цены на электроэнергию. Украина является экспортёром электроэнергии. Почему-то экспортирует по цене дешевле, чем продаёт собственному населению и промышленности. Это как? То есть, оказывается можно и подешевле продавать, но только не своим.

То есть, я думаю это действительно и политический заказ, в том числе на уничтожение, как народа, так и промышленности. Как говорится, зачистка страны от материальных благ и людей, которые здесь проживают. Потому что по-другому разницу цены на экспорт и внутри объяснить вообще невозможно», – считает Степанюк.