Киевский эксперт ужаснулся: «Я в дурдоме! Психи дорвались к власти»

05.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

Кредиторы ЕС откровенно вмешивается во внутреннюю политику Украины и лишают государство суверенитета.

Об этом в эфире телеканала «112» заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В студии телеведущие озвучили сюжет о тексте меморандума, который украинские чиновники подписали с ЕС для выделения Украине макрофинансовой помощи в размере 1 200 000 000 евро. Среди требований, на которые согласилось государство, – отмена ограничений на зарплаты членов Наблюдательных советов, приобретение лекарств через конкретную компанию «Медицинские закупки Украины», реформа налоговых и таможенных органов с назначением их руководителей, расширение и использование кассовых аппаратов, изменения в судебной реформе (в частности, создание комиссии с участием иностранцев, которая будет проводить отбор судей), а также создание комиссии по отбору нового прокурора САБ, управление в полномочиях государственных и частных судебных исполнителей, расформирование налоговой полиции, создание агентства по расследование серьезных экономических и финансовых преступлений.

Также документ обязывает дать возможность потребителям самим выбирать поставщика газа и вести рыночное тарифы. То есть, отменить условия, по которым украинский газ поставляется по льготной цене.

Землянский сразу же напомнил о схожей ситуации с меморандумом МВФ, а также отметил, что это прямое вмешательство со стороны кредиторов во внутреннюю политику Украины.

«Давайте исходить из того, что подобного рода, вообще не должны априори обсуждаться. То есть, как только появляются у вас подобного рода условия (а они же не в первый раз появились просто и, в большей части, дублируют то, что было прописано в меморандуме с международными валютным фондом, но будут здесь усилять, расширять), понимаешь, что это прямое вмешательство во внутреннюю политику Украины», – заявил Землянский

«Вы живете, у вас семья. К вам приходит какой-то дядя со стороны и говорит: «Значит так, теперь жить вы будете следующим образом. Так вы будете мыть посуду, так вы будете убирать, так вы будете воспитывать детей… Стрижечка мне ваша тоже не нравится, на лысо надо быстренько. Постриглись, постриглись. А работа мне ваша тоже не нравится, работу вам надо сменить». Представляете себе? Это то, что на сегодняшний день происходит с Украиной», – отметил эксперт.

«То есть приходят люди извне незадорого, всего за один миллиард с небольшим, что недорого в масштабах государства, и говорят: «А теперь вы будете танцевать так, как мы скажем». Наблюдательные советы на всех ключевых предприятиях для чего делаются? Для того, чтобы контролировать деятельность ключевых государственных предприятий. А газовый рынок… Так, подождите, с 2015 года у нас газовый рынок. Но речь идет о чем? Речь идет о том, что государство должно не трогать вопрос ценообразования на газ для населения.

Как работать налоговой системе? Как работать судебной системе? Как работать системе судебно-исполнительной? Я читаю и, понимаете, у меня ощущение, будто я в дурдоме! Психи халаты понадевали и пришли во власть, и теперь они – доктора. Они нас лечат, понимаете? И говорят, что за один миллиард евро, они готовы маму родную… А потом еще раз купить и продать подороже», – сокрушался Землянский.

Но страшное, по его словам, это то, что у государства нет денег, а потому расплачиваться по долгам придётся суверенитетом страны.

«Появление подобного рода документов – единственная причина: когда у вас нет денег. Чтобы рассчитаться, вы рассчитываетесь государственным суверенитетом, вы рассчитываетесь независимостью. Потому что вы позволяете каким-то (мы же даже не знаем, кто те люди, которые подписывали соглашение в меморандуме с МВФ) внешним консультантам ноунеймовским рассказывать о том, как нам жить. Я неслучайно привел вам пример с семьей. То есть, представьте, пришла группа товарищей и начала рассказывать, как вам жить», – пояснил эксперт.

«То есть никакого расследования по этому факту в принципе быть не может?», – уточнил журналист.

«Сейчас, я так понимаю, в нынешних условиях, расследования по определению и не будет. Если Зеленский приезжал в Верховную раду и говорил, что нужно принять законы о земле и о Национальном банке исключительно для того, чтобы получить кредиты МВФ. Еще раз, они нам рассказывают о финансовой помощи – это не помощь. Вам ее отдавать. Еще и с процентами, пусть с небольшими. Но тут процент не важен. Тут важна содержательная часть этого документа, который мы обсуждаем», – добавил Валентин Землянский.