Киевский эксперт: Запад может нанести ядерный удар первым

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Стратегическим достижением президента Владимира Зеленского является то, что ему удалось втянуть Запад в конфликт с Россией, но это поставило мир на грань ядерной войны.

Об этом киевский политолог Руслан Бортник заявил в интервью «Политека Онлайн», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Бортник не стал рассматривать альтернативный вариант, что это Запад сознательно использует Зеленского против России, с удовольствием снабжая шоумена оружием взамен предоставления клоуном украинского пушечного мяса.

«С одной стороны, без втягивания наших союзников, мы, скорее всего, эту войну уже давно проиграли бы. Но с другой стороны втягивание все больше и больше международных сил в войну ставит весь мир на грань новой мировой войны с применением ядерного оружия», – сказал Бортник.

По его мнению, глобальный конфликт все ближе, и вероятность применения ядерного оружия все выше.

«Первый удар ядерным оружием может нанести не Россия. Не читайте только посты Медведева. Западные партнеры в определенный момент посчитают, что Россия готовится к применению ядерного оружия и могут нанести упреждающий удар», – рассуждал Бортник. Он признался, что замечает «очень неприятные вещи», но не хочет пугать сограждан, однако призвал не пугаться, если на телефоны поступит предупреждение о ядерной угрозе: «Это не взлом, а разработка нашего МЧС».