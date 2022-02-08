Киевский эксперт: Запад уготовил Украине судьбу Югославии

Страны Запада всеми силами делают украинского президента Владимира Зеленского зависимым, подталкивая его к полномасштабной войне с Россией.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политтехнолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Запад накачивает президента Зеленского на войну, и он не знает, что с этим делать. Что мы видим? Люди побежали из страны, перестали заниматься экономикой. И инвестиции побежали. Войны не было, а урон уже нанесён. Это значит, что страна ещё больше зависит от западных партнёров. А теперь ты [Зеленский] лежишь у них на ладони, и если не будешь делать то, что они говорят, они тебе не будут помогать.

А что они тебе говорят? Что мало конфликта, мало войны, должно быть больше. Нам дают для этого оружие», – сказал эксперт.