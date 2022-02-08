Киевский эксперт: Запад уготовил Украине судьбу Югославии
Страны Запада всеми силами делают украинского президента Владимира Зеленского зависимым, подталкивая его к полномасштабной войне с Россией.
Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политтехнолог Владимир Грановский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Запад накачивает президента Зеленского на войну, и он не знает, что с этим делать. Что мы видим? Люди побежали из страны, перестали заниматься экономикой. И инвестиции побежали. Войны не было, а урон уже нанесён. Это значит, что страна ещё больше зависит от западных партнёров. А теперь ты [Зеленский] лежишь у них на ладони, и если не будешь делать то, что они говорят, они тебе не будут помогать.
А что они тебе говорят? Что мало конфликта, мало войны, должно быть больше. Нам дают для этого оружие», – сказал эксперт.
Он подчеркнул, что таким образом Запад пытается «поджечь» Украину, по аналогии с Сирией и Югославией.
«Главная их цель – поджечь Украину. А потом они будут «помогать». Как в Сирии произошло – они ведь «защищали» сирийский народ. Разрушили всю страну, бомбили эту страну без разрешения правительства. «Помогали» сирийскому народу, лишив миллионов сирийских семей домов.
Они будут нам «помогать». Пока ещё нам помощь не нужна. Но если мы вступим в горячую фазу, и наши города по той или иной причине какие-то люди будут бомбить, нам нужна будет военная помощь. Как громили Белград, бомбили Сирию. Мы можем получить военную помощь, но для этого мы должны начать войну. Это катастрофа», – резюмировал Грановский.
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