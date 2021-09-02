Киевский эксперт: Западные СМИ проигнорировали визит Зеленского в США

02.09.2021 16:06 (Мск), Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Поездка президента Украины Владимира Зеленского в США показала готовность Вашингтона более активно вмешиваться во внутренние украинские дела.

Об этом в комментарии корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил киевский политолог Александр Булавин.

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«Западные СМИ практически не писали ни о визите Зеленского, ни о его встрече с Байденом. Следовательно, этот визит не вызвал особого интереса в американском обществе. Тем не менее, с некоторых позиций его итоги можно считать довольно значительными. Если посчитать совместное заявление, то видно, что Зеленскому есть чем гордиться. Тут и деньги на вооружение, и помощь на борьбу с пандемией, и обещание дальнейшей помощи и поддержки», – считает эксперт.

По его словам, пока объективно оценить итоги визита в полной мере сложно, но некоторые из уже известных деталей вызывают сомнения.

«Например, новая сделка по Westinghouse и новая окружная дорога вокруг Киева за миллиард означают, что долг Украины может увеличиться на 36 миллиардов долларов. В целом, если судить по заявлению, можно сказать, что готовится более масштабное вмешательство США во внутренние дела Украины. Это и правовая помощь, и судебная реформа, и преследование коррупционеров, и более глубокое проникновение американских компаний в украинскую экономику.

Таким образом, сторонники тезиса о американском управлении Украиной получают новые аргументы, новую пищу для размышлений», – сказал Булавин.