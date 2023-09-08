Киевский эксперт жалуется, что народ Запада не поддерживает Украину

Вадим Москаленко .  
08.09.2023 18:26
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Запад, Общество, Политика, Протесты, Россия, Украина


Более половины населения, как минимум, части европейских государств не поддерживают Украину и выступают против дальнейшей помощи киевскому режиму.

Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог из Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Более половины населения, как минимум, части европейских государств не поддерживают Украину и выступают против...

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«На Украине тоже очень много людей, которые не хотят участвовать, практически половина населения убежало от войны.

Другое дело – что касается Запада, он тоже разный. Даже европейские исследования, которые проходят регулярно, говорят о том, что 56% словаков не поддерживают Украину. Больше половины болгар не поддерживают Украину», – сказал Вакаров.

«Поэтому давайте разделять Запад. Пока что есть чёткое разделение – народ Запада не хочет войны, не поддерживает войну. А вот элиты, которые находятся под давлением США, они как раз за войну, за поддержку, и так далее», – добавил политолог.

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