Киевский эксперт жалуется, что народ Запада не поддерживает Украину
Более половины населения, как минимум, части европейских государств не поддерживают Украину и выступают против дальнейшей помощи киевскому режиму.
Об этом в эфире телеканала «Голос» заявил политолог из Украины Василь Вакаров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«На Украине тоже очень много людей, которые не хотят участвовать, практически половина населения убежало от войны.
Другое дело – что касается Запада, он тоже разный. Даже европейские исследования, которые проходят регулярно, говорят о том, что 56% словаков не поддерживают Украину. Больше половины болгар не поддерживают Украину», – сказал Вакаров.
«Поэтому давайте разделять Запад. Пока что есть чёткое разделение – народ Запада не хочет войны, не поддерживает войну. А вот элиты, которые находятся под давлением США, они как раз за войну, за поддержку, и так далее», – добавил политолог.
Спасибо!
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