Киевский энергетик: «Апокалипсиса не будет, но лично я уже подготовил генератор»
Результат ракетных ударов – промышленность Украины будут отключать в пиковые часы, в некоторых регионах возможны полные блэкауты, заявил украинский эксперт по энергетике Александр Харченко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Сейчас правда очень печальна. Украинцы должны быть готовы. Я пересмотрел, нормально ли с запасом бензина в генераторе. Целиком вероятно, что понадобится. Апокалипсиса не будет, а ограничения в поставке электричества могут быть.
Что точно будет – призывы: люди, думайте, как экономить. Нам уже не хватает генерации, надо думать, как не использовать лишнюю энергию, перестроить ритм жизни. Речь будет идти о переводе промышленных объектов на ночь и на день, без работы утром и вечером, в пиковые часы не будет достаточно электричества. Думать, как уменьшить пользование бойлерами, стиральными машинами, переносить их пользование на непиковые часы», – сказал Харченко «УП».
Однако возможны и полные блэкауты целых регионов.
«Возможны какие-то региональные случаи, когда на сутки-двое им удастся выбивать какой-то регион из-за его уязвимости, но точно так же будут восстановления. Именно в части сетей у нас есть запас прочности, у нас есть поток оборудования, которое едет на Украину, и уже заказано», – успокаивал он громадян.
Спасибо!
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