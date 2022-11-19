Киевский энергетик: «Никакого плана нет. Людей надо готовить к самому худшему»

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Российские удары по энергетической инфраструктуре Украины оказались очень эффективными.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интернет-издании «Зеркало недели» пишет энергетик Николай Тесля.

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Он признает, что после очередной массированной ракетной атаки властная коммуникация, что мы «героически переживем зиму», стала восприниматься скептически.

«Что означает героически? Переживем — где? Перечень вопросов у людей накапливается, и серьезный разговор с обществом назрел давно. Вместо этого в украинских центрах принятия решений ищут волшебное вундерваффе. Придумывают решение, как защититься, и рассказывают о супер-ПВО. В то же время все понимают: надо готовить людей к «худшему», – пишет Тесля.

По его словам, «октябрьские и ноябрьские атаки оказались циничным, но выверенным и эффективным ударом в войне против Украины», поскольку «методичное уничтожение энергетических подстанций закрыло мощности генерации и напугало многих людей».

В публикации отмечается, что стандартная стратегия коммуникации между властью и обществом перестала работать, потому что «атаки и прилеты происходят не на фронте, а в соседнем квартале».

«У каждого один и тот же вопрос: а готовы ли мы к самому худшему? Бравурные сообщения о передаче генераторов тоже не работают. У большинства людей уже закралось подозрение, что даже несколько тысяч генераторов не помогут передать энергию от атомных станций к водоканалу их города — нужна сеть, которую россияне разбивают. Подсчеты выброшенных россиянами денег тоже нерелевантны: дроны стоимостью десятки тысяч долларов летят в оборудование, которое стоит десятки миллионов и изготавливается штучно, за ним страны стоят в очереди по несколько лет. Единственное, что понимают сейчас неглупые граждане, что плана на случай «худшего» нет ни у кого. Об этом ярко свидетельствует истерика киевской власти, которая проговорилась о планах эвакуации всей столицы, а потом срочно сообщала, что не то имела в виду. Такие заявки наряду с традиционным для Минэнерго запретом показывать что-либо и когда-либо, четко указывают неглупым гражданам: власть не знает, что делать», – резюмирует Тесля.