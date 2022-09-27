Киевский энергетик рассказал, когда ВС РФ уничтожат украинские ТЭЦ и ТЭС

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Новости Украины

Несмотря на то, что Россия наносит удары по электростанциям только после «перемог» ВСУ – к началу отопительного сезона такой баланс может радикально измениться не в пользу Украины.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил украинский эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если говорить про большие объекты, то мы видели, какой взрыв был. Мы видели видео, какой взрыв был на Харьковской ТЭЦ – 5. Это понятно, что разрушения там существенные произошли. И вообще, вот так можно сказать, что 6 больших ТЭС, приблизительно 13 больших ТЭЦ – или сейчас повреждены, или перебывают непосредственно поблизости к линии фронта. И в целом понятно, что домохозяйства, расположенные вокруг этих объектов, они являются сейчас наиболее незащищёнными или наиболее рискующими с точки зрения нормального прохождения отопительного сезона. Скорее всего, мы будем иметь и большую часть вот таких уничтоженных объектов. Хотя, я не думаю, что именно эти цели будут основными для российских ракетных ударов. Все-таки, приоритетом есть военные объекты и объекты военной инфраструктуры, скопления войск, узлы связи и так далее, управления», – отметил он.

«Но не стоит беспечно относиться к безопасности и следует понимать, что эти объекты могут стать целями сразу после очередной победы сил обороны Украины на каком-нибудь участке фронта», – рассуждал Рябцев.