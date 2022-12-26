Киевский энергетик – телеглядачам: Ракет у русских осталось на пять «калибровок»

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Россия не в состоянии нанести массированный ракетный удар такого масштаба, чтобы вся территория Украины оказалась в блэкауте – более чем на 24 часа.

Об этом в эфире украинского «24 канала» заявил киевский эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Эксперта спросили, могут ли ракетные удары полностью погрузить Украину во тьму на сутки и более.

«Нет, всю страну невозможно. Даже если все ракеты выпустить, какие остались, как минимум, на пять массированных ракетных обстрелов (массированных – это более 50 крылатых и баллистических ракет), то всё равно ничего не выйдет. Но мы должны учитывать риски такой ситуации, поэтому это нужно учитывать и энергетикам, и военно-политическому руководству. Между тем, и первые, и вторые знают, что в таком случае делать. В течение 24 часов, думаю, что во всех регионах Украины может быть возобновлено энергоснабжение после любого удара. Однако это не касается регионов, которые находятся непосредственно возле линии фронта», – уверял Рябцев.