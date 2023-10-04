Киевский философ призвал «упереться рогом» и перейти в оборону

Анатолий Лапин.  
04.10.2023 10:22
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украина должна объявить стратегию на удержание территорий.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина должна объявить стратегию на удержание территорий. Об этом в эфире видеоблога «Дикий live»...

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По мнению Дацюка, после провала наступления Украине следует развивать военную промышленность, чтобы не зависеть от поставок Запада.

«Все, что мы взяли до конца июля – наше. Все, что мы взяли после конца июля – под вопросом. Дай бог, что это – осуществление той стратегии, которую я предлагал более двух месяцев назад, а именно – упереться рогом в обороне и начать создавать собственную военную промышленность, чтобы не зависеть от поставок из Европы и США, других стран Запада.

Дай бог, что это эта стратегия. Тогда о ней можно говорить, как о долгосрочной. Мы упираемся рогом, делаем свою промышленность и понемногу начинаем это делать», – сказал эксперт.

«Хорошо хоть так, но эта стратегия не объявлена, ее не объявил СНБО, не объявила фракция, не объявило правительство. Сказали только, что война будет долгой. Но в чем будет длина войны?

В том смысле, что мы берем новых людей и утилизируем в противостоянии с Россией, а они тоже берут, мобилизируют новых людей, и мы просто убиваем друг друга – ни туда не двигаемся, ни туда. Это что, стратегия? В чем тут стратегия – в утилизации народонаселения своих стран?», – заявил Дацюк.

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