Киевский философ: «Война до последнего москаля? Украинцы закончатся раньше»

Новости Украины

Представители Западной Украины собираются воевать с Россией «до последнего москаля», забывая, что их банально меньше. Об этом в интервью украинской пропагандистке Инге Мезере заявил философ Сергей Дацюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Дацюка такое желание приведет к тому, что Украина и украинцы закончатся раньше, чем «москали».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.

«Когда у нас говорят: «А, мы их шапками закидаем, нам дадут «Хаймарсы» и мы отвоюем», – это неразумно, это видение исключает ядерный аспект. Я и до войны, и во время войны акцентирую на этом внимание. Но, когда смотрю на людей: «Мы будем воевать», – я подо Львов съездил и поговорил с западниками, – «Мы будем воевать до последнего москаля». Ну хорошо, до последнего москаля, но, подождите, вас просто меньше и у вас нет ядерного оружия. Пока москали закончатся, Украины уже давно не будет. Говорить, что мы будем воевать до последнего рашиста или москаля – ну, можно, это выглядит помпезно, героически. И что с того?», – заявил Дацюк.