Киевский финансист: «Наркоз заканчивается. Для Украины наступило время шока»

Игорь Шкапа.  
06.01.2024 15:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Кризис, Украина, Финансы, Экономика


Украинское население не верит в экономическую состоятельность своей страны.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге написал киевский финансовый аналитик и экономист, в прошлом советник президента Ассоциации украинских банков Алексей Кущ.

Украинское население не верит в экономическую состоятельность своей страны. Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора»,...

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«Почему население вкладывает средства в доллар, а не военные валютные или гривневые облигации правительства? Почему правительство не сделало канал солидарного финансирования со стороны общества? Население не доверяет чиновникам, понимая, что эти деньги могут быть в лучшем случае неэффективно израсходованы. А по базовому сценарию – украдены», – объясняет Кущ.

По его словам, во время войны Украина «позволяет себе недопустимую роскошь выплачивать проценты по внешним займам и инвестициям».

«И это не копейки, а 6,1 млрд. дол. Банки не только зарабатывают на депозитных сертификатах НБУ 70 млрд грн в год, но и пакуют деньги в иностранных банках и покупают иностранные долговые ценные бумаги почти на 2,3 млрд. дол. Странным образом, заработанное на государстве, то есть депозитных сертификатах НБУ и выведенное за границу банками, совпадает», – указывает эксперт.

Он подчеркивает, что наиболее разрушительные процессы начнутся на Украине в том случае, если «внешние подпорки начнут убирать».

«Тогда вся конструкция чиновничьего расточительства и общественного инфантилизма начнет с треском валиться вниз. Нам ввели финансовую анестезию, чтобы мы не погибли от болевого шока во время войны. Но наркоз перестает действовать, пациент приходит в себя, а открытая операция продолжается… Приходит время адаптироваться к шокам. И начинать нужно с правительства», – резюмирует Кущ.

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