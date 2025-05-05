Киевский гей-пропагандист: У Трампа нет экономических рычагов давления на Путина
Дональд Трамп не может произвести на Москву серьёзного экономического давления без катастрофических последствий для всей мировой экономики.
Об этом в эфире радиостанции «Лучшее радио, Израиль» заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я никогда не считал, что Путин согласится на прекращение огня по линии фронта. И я не вижу, что Трамп располагает какими-либо инструментами, которые могут заставить Путина пойти на эти решения.
В условиях, когда Россия пользуется неоспоримой поддержкой Китая, и в условиях китайско-американского соперничества эта поддержка будет только возрастать, потому что в ней больше политического смысла, чем до дня, когда Трамп появился в Овальном кабинете, Путин может не опасаться применения Трампом каких-то новых экономических инструментов», – сказал Портников.
«Конечно, если действия американского президента приведут (что вполне возможно) к краху мировой экономики и понижению цены на нефть, это может ускорить размышления Путина о прекращении огня. Но ведь тогда проблемы будут у всех! И у тех, кто давит, и у тех, на кого давят.
И это уже будет война в совершенно других весовых категориях – мы не знаем, насколько Запад, отягощённый экономическими экспериментами Трампа, сможет действенно помогать Украине в условиях разрушения социального фундамента. Но, может, Трампа за руки-ноги удастся оттащить от той экономической пропасти, в которую он хочет обрушить и собственную страну, и другие страны Запада», – сокрушался пропагандист.
«А пока что понятно, что каких-либо экономических инструментов, которые позволили бы быстро заставить Путина прекратить войну так, как этого хочет Трамп, нет», – заключил Портников.
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