Киевский гей-пропагандист: У Трампа нет экономических рычагов давления на Путина

Вадим Москаленко.  
05.05.2025 23:20
  (Мск) , Киев
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Дзен, Китай, Политика, США, Украина


Дональд Трамп не может произвести на Москву серьёзного экономического давления без катастрофических последствий для всей мировой экономики.

Об этом в эфире  радиостанции «Лучшее радио, Израиль» заявил известный нетрадиционной ориентацией киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп не может произвести на Москву серьёзного экономического давления без катастрофических последствий для...

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«Я никогда не считал, что Путин согласится на прекращение огня по линии фронта. И я не вижу, что Трамп располагает какими-либо инструментами, которые могут заставить Путина пойти на эти решения.

В условиях, когда Россия пользуется неоспоримой поддержкой Китая, и в условиях китайско-американского соперничества эта поддержка будет только возрастать, потому что в ней больше политического смысла, чем до дня, когда Трамп появился в Овальном кабинете, Путин может не опасаться применения Трампом каких-то новых экономических инструментов», – сказал Портников.

«Конечно, если действия американского президента приведут (что вполне возможно) к краху мировой экономики и понижению цены на нефть, это может ускорить размышления Путина о прекращении огня. Но ведь тогда проблемы будут у всех! И у тех, кто давит, и у тех, на кого давят.

И это уже будет война в совершенно других весовых категориях – мы не знаем, насколько Запад, отягощённый экономическими экспериментами Трампа, сможет действенно помогать Украине в условиях разрушения социального фундамента. Но, может, Трампа за руки-ноги удастся оттащить от той экономической пропасти, в которую он хочет обрушить и собственную страну, и другие страны Запада», – сокрушался пропагандист.

«А пока что понятно, что каких-либо экономических инструментов, которые позволили бы быстро заставить Путина прекратить войну так, как этого хочет Трамп, нет», – заключил Портников.

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