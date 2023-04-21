Киевский генерал: «Пора переносить войну на территорию России»

Вадим Москаленко.  
21.04.2023 17:55
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Сюжет дня, Украина, Экономика


Поскольку целью украинского государства является уничтожение российской экономики, Киев готов затянуть войне против России на долгие годы.

Об этом в эфире интернет-канала «Сейчас» заявил бывший замсекретаря Совбеза Украины, экс-заместитель командующего ССО ВСУ генерал Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Поскольку целью украинского государства является уничтожение российской экономики, Киев готов затянуть войне против России...

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«Россия будет долго воевать с Украиной. Это вопрос не месяцев, а лет. В лучшем случае, это осень следующего года, когда мы сможем провести наступление, освободить часть территорию Донбасса, и будет стоять вопрос освобождения Крыма.

Но это всё если у нас будет необходимое количество техники и людей, чтобы проводить эти наступления», – сказал генерал.

Кривонос считает, что нельзя прекращать войну против России, пока не будет уничтожена логистика и промышленность европейской части РФ.

«Вопрос окончания войны – это не только вопрос освобождения наших территорий. Потому что даже тогда надо понимать, что русские и дальше будут долбить нас своими авиационными и ракетными ударами.

Поэтому задача номер один – уничтожить возможность РФ наносить по нам такие удары. Для этого мы должны перенести наши наступления, уничтожить инфраструктуру РФ на европейской части России. Это уничтожение заводов, которые могут изготавливать военную продукцию, или обеспечивать её выпуск», – добавил Кривонос.

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