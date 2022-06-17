Киевский генерал угрожает «выдавливать российскую армию до Камчатки»

17.06.2022  13:46 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
Просмотров: 1070
 
Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, Спецоперация, Украина
Новости Украины

Украина не должна идти на переговоры с Российской Федерацией и заключать мирное соглашение.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина не должна идти на переговоры с Российской Федерацией и заключать мирное соглашение. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости.


По мнению Ягуна, в случае, если Украина пойдет на переговоры с Россией, ситуация будет заморожена и армия РФ не уйдет с занятых позиций.

«Мы все точно знаем – это история России, которая длится уже столетиями. Если только мы садимся за стол переговоров, если только мы начинаем эти переговоры с вопроса о временном прекращении огня и приостановке боевых действий – все, Россия остается, и уже никогда никуда не уходит.

Поэтому ситуация очень простая – никакого «Минска-3», будем давить их. Да, не так интенсивно, как хотелось бы, широких боев не будет, но село за селом, город за городом будем их выдавливать с нашей земли аж до Камчатки», – заявил Ягун.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2022
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Май    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть