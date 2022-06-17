Киевский генерал угрожает «выдавливать российскую армию до Камчатки»

Украина не должна идти на переговоры с Российской Федерацией и заключать мирное соглашение.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» заявил бывший замглавы СБУ генерал Виктор Ягун, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Ягуна, в случае, если Украина пойдет на переговоры с Россией, ситуация будет заморожена и армия РФ не уйдет с занятых позиций.

«Мы все точно знаем – это история России, которая длится уже столетиями. Если только мы садимся за стол переговоров, если только мы начинаем эти переговоры с вопроса о временном прекращении огня и приостановке боевых действий – все, Россия остается, и уже никогда никуда не уходит.

Поэтому ситуация очень простая – никакого «Минска-3», будем давить их. Да, не так интенсивно, как хотелось бы, широких боев не будет, но село за селом, город за городом будем их выдавливать с нашей земли аж до Камчатки», – заявил Ягун.