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Киевский горсовет принял решение о расторжении договора аренды земли с посольством России.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Речь идёт о здании и прилегающей территории площадью 0,39 гектаров по адресу проспект. Воздухофлотский, 27.

Депутат Евгений Кузьменко отметил, что таким образом киевское руководство пытается «заставить Россию капитулировать».

«После 24 числа в нашей стране от Российской Федерации не должно ничего остаться. Прошу вас, пока эти орки не подпишут капитуляцию, ничего ихнего здесь не будет», – сказал Кузьменко.

В ходе голосования документ был принят единогласным (73 депутата «за») решением.

«Пусть посольство рф в Украине будет разве на борту крейсера «москва», – прокомментировал решение депутат Рады Алексей Гончаренко в соцсети.