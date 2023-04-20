Киевский горсовет конфисковал здание посольства РФ

Вадим Москаленко .  
20.04.2023 21:32
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Россия, Русофобия, Скандал, Украина


Киевский горсовет принял решение о расторжении договора аренды земли с посольством России.

Соответствующее решение было принято в ходе пленарного заседания горсовета, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевский горсовет принял решение о расторжении договора аренды земли с посольством России. Соответствующее решение...

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Речь идёт о здании и прилегающей территории площадью 0,39 гектаров по адресу проспект. Воздухофлотский, 27.

Депутат Евгений Кузьменко отметил, что таким образом киевское руководство пытается «заставить Россию капитулировать».

«После 24 числа в нашей стране от Российской Федерации не должно ничего остаться. Прошу вас, пока эти орки не подпишут капитуляцию, ничего ихнего здесь не будет», – сказал Кузьменко.

В ходе голосования документ был принят единогласным (73 депутата «за») решением.

«Пусть посольство рф в Украине будет разве на борту крейсера «москва», – прокомментировал решение депутат Рады Алексей Гончаренко в соцсети.

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