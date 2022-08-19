Киевский грантоед обвинил Эрдогана в торговле интересами Украины

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Новости Украины

Вероятно, в переговорах с российским президентом Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган преследовал цели получить для Турции более выгодные условия в сирийской кампании. Но в обмен на это он мог пообещать склонить Украину к подписанию мирного соглашения на условиях России.

Такое мнение в интервью киевскому изданию УНН высказал обслуживающий интересы НАТО на Украине директор грантового Центра Ближневосточных исследований Игорь Семиволос.

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«Существуют переговоры Эрдогана и Путина. И я предполагаю, что в рамках этих переговоров Эрдоган пообещал Путину поднять вопрос о возможности сохранения лица для него и достичь какого-то мирного соглашения на выгодных для Путина условиях. Зачем это нужно Эрдогану? Чтобы выторговать для себя хорошие условия в уже начавшейся сирийской кампании. Вероятно, Путин пообещал ему не применять авиацию против турок, а в ответ Эрдоган должен склонить президента Украины на подписание мира. Такая дешевая с политической точки зрения комбинация, и сейчас Эрдоган пытается реализовать это обещание. Он умный политик, и я не думаю, что при договоренности обещал стопроцентный результат. Но совершенно очевидно, что сейчас он торгует обещаниями и делает все для их выполнения», – считает Семиволос.

Эксперт добавил, что сейчас растет недовольство Эрдоганом со стороны западных политиков. Вдобавок еще и сирийская кампания и внутренняя политика Эрдогана воспринимаются Западом негативно. Хотя турецкий президент считает, что, позволив Швеции и Финляндии вступить в НАТО, он уменьшает возможности Запада его критиковать.

«Но он одновременно планирует и выторговать у американцев самолеты, и покупает у россиян С-400. А это вызывает еще большее недовольство», – отметил Семиволос.

Ранее 5 августа в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, продолжавшиеся более 4 часов. Помощник президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что международное сообщество не может положить конец войне на Украине, игнорируя интересы Москвы.

17 августа сообщили, что Турция объявила о начале военной операции против курдских военизированных формирований на севере Сирии. Как отмечается, турки ввели войска в курдский анклав Африн.