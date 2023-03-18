Киевский грантоед опасается, что дети Донбасса отомстят Украине за всё

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Украина в будущем столкнётся лишь с ещё более жёсткой позицией России, ведь в ряды её вооруженных сил вольются нынешние дети новых территорий, которые выживают в условиях бомбёжек ВСУ.

Такими опасениями на пресс-конференции в Киеве заявил представленный как «правозащитник» директор Института стратегических исследований и безопасности, грантоед Павел Лисянский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«РФ, ещё не завершив эту военную агрессию против Украины, которую она начала в 2022 году, готовится к новой военной агрессии, возможно, через 20-30 лет, когда это поколение станет сознательным. Кто сейчас находится в рядах оккупационных войск РФ? В основном это те, кто вырос в 90-е, родился в 90-е – конец 80-х, то есть тогда ещё у РФ не было такой идеологической прокачки. А сейчас это очень тотальная система – и военно-патриотические клубы, и идеологическое воспитание, и процессы милитаризации. Принудительное идеологическое воспитание детей на временно оккупированных территориях Украины – это тоже акт геноцида украинского народа и подготовка к новой масштабной военной агрессии через 20-30 лет, когда это поколение станет сознательным», – сказал грантоед.

«Оккупанты очень мощно подготовились, проводят очень сильную идеологическую работу. А главное, они фактически установили диалог – не диалог, а принудительный монолог с детьми как в РФ в школах, так и на временно оккупированных территориях. Они даже разработали презентацию, которая называется «Оправдание военной агрессии РФ против Украины». То есть они объясняют им со своей стороны, оправдывают свои действия, утверждают им, что и они правы, они такие нарративы проводят в школах», – брызгал слюной оратор, напоминающий упитанного поросёнка.