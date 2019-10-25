Киевский губернатор учтиво расшаркался перед неонацистами

25.10.2019, Киев, Вадим Москаленко

Украинские националисты провели перед зданием Киевской областной государственной администрации очередной митинг «Нет капитуляции!», потребовав встречи с губернатором.

Об этом сообщает в своем Telegram-канале радикальная организация «Национальный корпус», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Обращение у нас очень просто, в нем семь требований.

Требование номер один: провести встречу с делегатами штаба сопротивления капитуляции в Киевской области. То есть мы сейчас сформируем небольшую делегацию и хотим поговорить с главой именно о том, что мы требуем.

Второе – гарантировать запрет на введение особого статуса для оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей или любых других регионов Украины.

Третье – гарантировать запрет на введение амнистии боевиков так называемых ДНР и ЛНР.

Четвертое – гарантировать запрет отвода украинских войск от линии разграничения.

Пятое – гарантировать запрет на создание любых негосударственных военизированных формирований, в частности, так называемых Народных милиций оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Шестое – гарантировать запрет на проведение выборов в любые органы власти или самоуправления на территории оккупированных районов Донецкой и Луганской областей до получения полного контроля по всей длине украинско-российской границы.

Мы требуем выйти из бесперспективного минского формата и инициировать другой формат переговоров», – зачитали радикалы свои требования, передав соответствующее письмо представителям губернатора Киевской области.

При этом националисты допускали агрессивные высказывания в адрес украинского президента, предложив Владимиру Зеленскому и другим представителям власти, если им что-то не нравится, уехать в Ростов.

В результате первое требование националистов было выполнено – глава Киевской облгосадминистрации Михаил Бно-Айриян принял группу боевиков «Нацкорпуса» у себя в кабинете, где, называя их «коллегами», попытался хитро выкрутиться из сложившейся ситуации, одновременно выразив солидарность и с президентом, и с националистами, назвав приоритетной задачей не позволить международному сообществу снять с России санкции.

Также Бно-Айриян пообещал неонацистам передать письмо с их требованиями лично президенту Владимиру Зеленскому.

Отметим, что подобная акцию с передачей писем со своими требованиями Зеленскому через губернаторов была объявлена националистами по всей стране.