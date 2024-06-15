Киевский историк рассказал об украинском вторжении в Чехословакию

Украину вряд ли можно считать колонией России в классическом смысле этого слова. Причина в том, что украинские элиты в имперский период были не просто допущены к управлению государством, но и формировали мощные элитарные группы на уровне Петербурга, активно конкурирующие с «немецкой партией» и играющие важную роль в политической жизни империи.

Уже на советские времена приходится период наивысшего развития экономики Украины. Наивысшее развитие культуры – это тоже советские времена.

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«Колония – это территория, которая заведомо дает в метрополию больше ресурсов, чем получает. Цифры говорят сами за себя: в 1985 году производство на душу населения в Украине составляло 12,1 тыс. долларов, а потребление – 13,3 тыс. долларов. В 1987 году – соответственно 12,7 и 13,2. В 1989–13,1 и 14,4. В 1990 – 12,1 и 13,4. То есть, Украина потребляла больше, чем производила, вопреки известному мифу о том, что «Украина кормила весь Советский Союз».

Об этом напомнил выехавший после начала СВО из Украины и ныне проживающий в Вене украинский политолог и историк Константин Бондаренко в интервью издающемуся в Молдове академическому журналу «Историческая экпертиза».

«Если объективный историк захочет написать настоящую историю Украины XIX века, то львиная доля этой истории будет сосредоточена вокруг Санкт-Петербурга. В начале ХХ века именно украинские земли давали наибольшее количество голосов на выборах в Государственную Думу за наиболее реакционных, черносотенных и монархических политиков. «Украинская партия», в конце концов, привела к отречению императора Николая Второго от престола – посмотрите на биографии тех, кто были с царем на станции Дно в феврале 1917 года», – говорит далее Бондаренко.

В советские времена, продолжает украинский историк, произошли наибольшие территориальные расширения Украины.

«Количество украинцев в руководстве СССР было просто впечатляющим. Апогей приходится на брежневские времена. Я когда-то полушутя говорил, что историкам следует писать об украинском вторжении в Чехословакию в 1968 году, ведь политическое решение принимали украинец из Днепропетровской области Леонид Брежнев, украинец из Полтавской области Николай Подгорный, министр обороны, украинец, говорящий на украинском языке Андрей Гречко. Непосредственно руководили операцией украинец из Хмельницкой области генерал армии Иван Павловский, маршал Петр Кошевой ну и вдобавок – один белорус, командующий Объединенными силами стран Варшавского Договора маршал Иван Якубовский», – отмечает Константин Бондаренко.

Историк напомнил и о том, что Группа советских войск в Германии в советское время также на 2/3 формировалась из украинцев.

«Во вторжении в Чехословакию принимали участие 13-я и 38-я армии Прикарпатского военного округа и 14-я воздушная армия Одесского военного округа. Для выполнения боевого задания был специально сформирован Прикарпатский фронт», – говорит Бондаренко..

Понятное дело, – оговаривается украинский историк, что это горькая ирония и национальный фактор в данном случае не играл роли.

«Но эти моменты иллюстрируют один неоспоримый факт: в СССР Украина воспринималась не как колония, а как равноправный партнер. Я не из тех, которые плачут по Советскому Союзу и хотят его реставрации. Как говорится, «фарш невозможно прокрутить назад». Я лишь за то, чтобы объективно оценивать нашу историю, которую подают исключительно в минорных тонах, сквозь призму репрессий и тоталитарных рамок, с каким-то мазохизмом и трагичностью. Я склонен рассматривать период УССР как период специфической, но все же государственности Украины, но не как период бесправного колониализма», – заключает Константин Бондаренко.