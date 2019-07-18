Киевский историк размазал мифы «свидомых» о насильственной русификации Галиции

18.07.2019, Киев, Владимир Гладков

Во времена Австро-Венгрии во львовских журналах преспокойно публиковали материалы на языке Пушкина.

Таким образом, все причитания «свидомых» о том, что русский язык был якобы чужой на Украине и насильно навязан царским режимом – не более, чем миф.

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Об этом у себя в Facebook написал киевский историк Александр Каревин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«И снова рубрика «Просто вспомните». Это статистика Австро-Венгрии, в состав которой входили тогда Галиция, Буковина и Закарпатье (нынешняя территория Западной Украины).

Опубликована статистика во львовском журнале за 1884 год. Где там мова? А её нет! Зато есть русский язык. Почти такой же, как в России, лишь с особенностями написания (и произношения) некоторых слов.

Чтоб вы могли убедиться в этом, даю ещё несколько страниц из того же журнала. В том числе – хронологию исторических событий. Кстати, обратите внимание на то, какие это события. Они взяты и из нашей древней истории, и из истории Московской Руси, и из истории Руси Литовской и Руси Галицкой.

Никто не сомневался тогда в том, что история у нас общая, а Русь (и Московская, и Литовская, и Галицкая) исторически представляет собой единое целое», – прокомментировал документы Каревин.

«Также размещаю здесь несколько рекламных объявлений, взятых из того же источника. Надеюсь, всем ясно, что публиковать рекламу на чужом, непонятном местному населению языке, никто бы не стал», – добавил историк.

Также, он подчеркнул, что в связи с тем, что Львов не входил в состав Российской Империи, то никакой «насильственной русификации» там не было и быть не могло.

«Когда в очередной раз услышите (прочитаете) про «тысячелетнюю мову» и про то, что русский язык на Украине чужой, насильно навязанный царским режимом, вспомните об этой информации. Просто вспомните!» – подытожил Александр Каревин.