Киевский историк развенчали фейки о «древних украх» и «зверствах НКВД»

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На Украине многие живут шароварными историческими мифами, не имеющими ничего общего с реальностью.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в интервью пропагандирующему оголтелую русофобию журналу «Країна» заявил киевский историк Владлен Мараев.

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«Есть откровенно вредные мифы, дискредитирующие не только украинскую историческую науку, а украинцев вообще. Например, о князе Гатиле, который якобы является одним лицом с вождем гуннов Атиллой. Год или два назад по сети ходила подборка портретов «Древние правители Украины». Там были придуманы или полулегендарные фигуры, никогда не являвшиеся правителями Украины – от так называемого Сильномира до Ардагаста. Фейковое изображение набрало тысячи репостов и лайков людей, которые некритически воспринимают такую информацию. Так же о преподавании атамана Ивана Сирко в Сорбонне. Или о его участии в штурме Дюнкерка во время Тридцатилетней войны», – сказал Мараев.

По его словам, такие мифы часто создавались в наивно-патриотических целях или с элементарным желанием заработать на конъюнктуре – продать публике яркий, привлекательный сюжет.

Подобным, говорит собеседник издания, в свое время занимался Илько Борщак, с 1949-го работавший директором Архива украинской эмиграции во Франции и стремившийся заинтересовать французскую общественность Украиной.

«Хотя в его случае можно подозревать даже злой умысел – как установил доктор исторических наук Вадим Ададуров, Илько Борщак был платным агентом советских спецслужб», – добавил историк.

Он подчеркивает, что сегодня такие легенды просто опровергаются простым поиском информации через в интернете.

«Распространение этих мифов дискредитирует украинцев. Создается впечатление, что у них нет ни критического мышления, ни научного подхода, ни качественного образования. Живут выдумками и шароварными фейками, а именно такое впечатление о нас пытается создать российская пропаганда в глазах всего мира. Есть много мифов, призванных подчеркнуть трагизм украинской истории. Об утопленных энкаведистами девушек на Колыме, не имеющих документальных подтверждений. Это выдумка одного из диссидентов. Он написал об этом поэтическое произведение. Мифы могут играть положительную роль, если включены в концепцию воспитания патриотизма и ценностей государства. И все же без откровенных фейков», – резюмировал Мараев.