Киевский историк: украинцы – это ополяченные русичи

02.06.2021, Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинское государство возникло только сто лет назад, во время создания УНР, а до этого на этой территории жили русские люди с небольшими культурными особенностями.

Об этом в эфире российского телеканала «Спас» заявил украинский историк и археолог, академик НАН Украины Пётр Толочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы посмотрим вглубь нашей истории, то окажется, что добрых тысячу лет мы жили неразличимо, никто не думал, что кто-то из нас будет русским, белорусом, украинцем. Это позднее явление. А до этого были русичи, была единая огромная Русь», – сказал он.

Пётр Толочко подчеркнул, что в ходе исследований этого вопроса и написания тематических книг выяснил, что украинцы возникли в 1917 году, когда в Киеве образовали УНР. А украинский язык, как и прочие особенности местной культуры, образовались в этом народе в результате польско-литовской оккупации.

«Тогда появился этот политоним, и с этого времени началась усиленная украинизация этого населения. Оно себя ещё и в это время не очень ощущало украинцами. Когда монголо-татары разорвали нашу единую общность, часть отошла к северо-восточной Руси, а часть – к Литве и Польше. И в условиях иноземного господства образовывался диалект, который позже станет украинским языком, постепенно стали забывать свои древнерусские корни, эта народная культура, шаровары и вышиванка, начали брать верх. И потом этот украинский язык образовался от народного языка, а в России он пошёл от церковнославянского, тоже киевского языка. Вот на основании этих языковых различий мы постепенно и начали осознавать себя», – добавил историк.

Академик подчеркнул, что эти процессы были вполне закономерны исторически.

«Но то, что на протяжении веков на этом спекулировали, и эту нашу разность совершенно небольшую – диалектную и этнографическую – расширяли, это определённо, конечно. И Украина уже в начале XX века рождалась как антитеза России. Мы себя осознавали только на том основании, что «мы не похожи на русских». Если б русских не было – я не знаю, как бы мы себя осознали», – резюмировал Толочко.