Киевский книгоиздатель: Украина теряет все перспективы стать цивилизованной страной

Киевский книгоиздатель: Украина теряет все перспективы стать цивилизованной странойНовости Украины
Действия властей Украины производят впечатление, что в правительстве считают большим прогрессом стремительное уменьшение количества читающего населения.
Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Александр Афонин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что нужно ещё сделать, чтобы уничтожить культуру, образование и книгоиздание? А ответ такой – украинская власть, в частности, исполнительная власть, должна продолжать делать то, что она делала до сих пор в отношении сферы культуры, гуманитарной сферы вообще.
Это значит рассматривать сферу культуры как что-то второстепенное, маргинальное, необязательное, как какой-то груз, который не требует ни опеки, ни поддержки со стороны государства. И вообще никоим образом не влияет на состояние общества, на его развитие, на его экономику, моральный, психологический, социальный статус», – рассказал Афонин.
«Иногда отношение к гуманитарной сфере со стороны институтов государственной власти мне напоминает оруэлловские принципы. Обескровливание финансовой культуры – это благо, ухудшение уровня образования – это достижение, уменьшение количества книг и уменьшение количества читающего населения – это прогресс», – отметил книгоиздатель.
По его словам, такими темпами Украина потеряет любые перспективы.
«Кризисная пропасть поглощает издательства, книжные магазины, поглощает авторов. Потому что сегодня, к сожалению, у издательств нет оборотных денег, чтобы реализовать новые проекты, появлялись новые имена. Причём, как в жанровой нише художественной литературы, так и в нон-фикшн, научной, технической и другой литературы.
А это значит, что Украина как государство в своём экономическом, кадровом потенциале с каждым днём будет проседать всё ниже и ниже, и перспектива быть цивилизованной страной и стать на один уровень с Германией, Францией, Британией, США, скроется скоро за горизонтом», – добавил Афонин.
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