Киевский книгоиздатель: Украина теряет все перспективы стать цивилизованной страной

Действия властей Украины производят впечатление, что в правительстве считают большим прогрессом стремительное уменьшение количества читающего населения.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил президент Ассоциации книгоиздателей и книгораспространителей Украины Александр Афонин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Что нужно ещё сделать, чтобы уничтожить культуру, образование и книгоиздание? А ответ такой – украинская власть, в частности, исполнительная власть, должна продолжать делать то, что она делала до сих пор в отношении сферы культуры, гуманитарной сферы вообще.

Это значит рассматривать сферу культуры как что-то второстепенное, маргинальное, необязательное, как какой-то груз, который не требует ни опеки, ни поддержки со стороны государства. И вообще никоим образом не влияет на состояние общества, на его развитие, на его экономику, моральный, психологический, социальный статус», – рассказал Афонин.

«Иногда отношение к гуманитарной сфере со стороны институтов государственной власти мне напоминает оруэлловские принципы. Обескровливание финансовой культуры – это благо, ухудшение уровня образования – это достижение, уменьшение количества книг и уменьшение количества читающего населения – это прогресс», – отметил книгоиздатель.