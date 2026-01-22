Киевский коммерс: У Путина больше нет стимула сохранять государственность Украины

России уже нет смыла делать ставку на сохранении украинской государственности.

Об этом на канале «Liberty UA» заявил вынужденный покинуть Украину глава выступающего в защиту малого бизнеса движения SaveФОП Сергей Доротич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«А что делает Зеленский? Он не приближает мир, а цепляется за войну, чтобы не согласиться на кабальные, да, невыгодные, несправедливые, недостойные условия, но условия мира, а не продолжение войны. Потому что продолжение войны – это смерть не только на фронте, но и от прилетов в тылу детей и женщин. Высоковероятна смерть пенсионеров, пожилых людей, которые незащищены и уйдут из этого мира раньше, чем должны, потому что замерзнут, не доедут, о них просто забудут. А поэтому единственный выход для Украины, если мы хотим сохранить государственность, в будущем возродиться и не довести состояние до капитуляции, когда Украина исчезнет с карты мира, соглашаться как можно скорее на эти условия. Но Зеленский не торопится», – сказал укро-коммерсант.

Он опасается, что при продолжении боевых действий «дойдут русские куда захотят и включат в свой состав». Доротич считает, что ранее Украина как сателлит уже не представляет интерес для Владимира Путина.