Киевский костел, который у Зеленского хотят передать польским католикам, может не пережить зиму

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Новости Украины

1 июня 2022 года костел святого Николая в Киеве должен был быть передан в фактическое владение польского римско-католического прихода святого Николая. Однако Министерство культуры культуры и информационной политики Украины, на балансе которого находится храм, до сих пор не подготовило все необходимые документы о его передаче.

Об этом сообщил настоятель прихода отец Павел Вышковский.

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«Ситуация очень критична, если срочно не начать ремонтные работы, то зиму храм не переживет. Приходская община берет на себя все обязательства по восстановлению памятника архитектуры. Однако из-за откладывания подготовки необходимой документации о передаче храма у нас связаны руки. А оттягивание приводит ко все большему разрушению», – пишет настоятель.

Напомним, 31 января в костеле, где в сентябре прошлого года произошел пожар, были завершены противоаварийные работы. Они проводились за счет пожертвований, собранных на восстановление памятника архитектуры после пожара. Однако здание продолжает находиться в аварийном состоянии.

В настоящее время оно окружено ограждением, ведь крыша и стены осыпаются. Некоторые куски могут достигать 100 кг, из-за чего находиться непосредственно под стенами костела опасно.

«Во время дождя протекает крыша и портится состояние паркета, а также постоянно образуется грибок на стенах как центрального холла, так и подвальных помещений. Стены костела – это кирпичная конструкция, укрепленная металлической арматурой. Однако в местах осыпания заметно, что эта арматура подверглась коррозии и ее нужно восстанавливать. В противном случае здание полностью разрушится», – сокрушается настоятель.

«Первое, что необходимо делать – это крыша, потому что нет смысла делать что-нибудь другое. Следующий этап – спасения пола, в противном случае паркет просто сгниет», – отметил настоятель.

Состояние электросети костела тоже в критическом состоянии, в некоторых местах виднеются оголенные провода. Собственно, ситуация с электросетью и привела к пожару в костеле.

Кроме того, здание столкнулось с одной проблемой – метро, ​​которое пролегает непосредственно под ним. Из-за вибраций на костеле постепенно увеличиваются трещины, поэтому при ремонтных работах необходимо устанавливать виброизоляцию.

«Под низом метро. В исторической справке указано, что в 50-х годах, когда этот храм был внесен как национальный памятник архитектуры, начали строить метро. Верховная Рада Украины перед началом строительства метрополитена аннулировала статус «Национальный памятник архитектуры», а после завершения – снова вернула его. Кроме того, рядом с Костелом стоит здание, принадлежащее старшему брату Дмитрия Табачника, бывшего (вице-)премьер-министра за Януковича, а впоследствии министра образования. После выкапывания ямы для фундамента состояние храма ухудшилось, увеличились трещины», – сообщил отец Павел.