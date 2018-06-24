24.06.2018, Киев, Александр Ростовцев

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Ордынский раздрай. Киевский курултай

Два года назад, выступая на мероприятиях, посвящённых 72-й годовщине высылки крымских татар с полуострова, Петр Порошенко пообещал выдать ярлык бежавшим в Киев меджлисовцам на собственную автономию и право на самоопределение, зафиксировав эти сногсшибательные изменения в Конституции для появления виртуальной «Автономной Республики Крым в составе Украины».

За прошедшее время из обещанного не было сделано ничего, если не считать порожнее бумаготворчество, говорильни и ни к чему не обязывающее признание крымских татар «коренным народом Украины». Укронацисты из Верховной Зрады и из тех, что с улицы корректируют государственную политику, моментально обострились и дали сигнал наверх, что никаких автономий более не потерпят. И любые изменения территориального статуса Украины произойдут только через труп Порошенко и тех нардепов, которые проголосуют за эти изменения.

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Тем самым, в трогательном альянсе бандеровских жаб и меджлисовских гадюк возник раскол из-за непреодолимых противоречий. Одним страстно хотелось возрождения Крымского ханства с правом карать и миловать по собственному разумению, другие видели Крым украинским, а крымских татар – своими слугами и подручными в деле истребления и изгнания русского населения полуострова.

Меджлисовским отморозкам было предложено радоваться «национально-культурной автономии», поскольку «интересы крымских татар в составе Украины полностью соблюдены». По-видимому, под «соблюдением интересов» подразумевается отданная на откуп джемилевским «мамаям» часть Херсонской области, бывшей Большой Таврии, граничащей с Крымом.

Тем не менее, разговоры о государственности крымских татар не прекращаются. Киев постоянно обнадёживает недовольных Чубарова с Джемилевым «ещё немного потерпеть» и не убирает от их носа морковку «самостийности». Обе стороны понимают, что процесс окончательно скатился в фарс, но ни у кого не хватает политической воли первым произнести «хватит!» и прекратить глупейший бег по замкнутому кругу.

Очередной акт затянувшегося спектакля прошёл 22 июня в Киеве. В пресс-центре «Укринформ» узкому кругу интересующихся представляли книжулю украинознавця Иванца «Первый Курултай: от крымско-татарских установочных сборов до национального парламента (1917 – 1918 годы)».

По такому случаю представлять книгу сползлись «сливки общества»: уркаган Джемилев, «историк» Бекирова и обязательное дополнение подобных мероприятий – бла-бла-ханум Минстеця Джапарова. Виновник торжества, мелкий грантоед Иванец из «Таврийской гуманитарной платформы», светился парадным мухомором, сидя по левую руку от «авторитета».

Занятно, что всю присутствовавшую на сходке шелупонь Джапарова сервировала «крымчанами». С бугра.

Джапарова пообещала, что книжицей со скромным тиражом вскоре будут завалены украинские чиновники, библиотеки, школьники и широкие народные массы. Для того, чтобы узреть, наконец, свет истины и провести параллели с УНР и Центральной Радой, а также увидеть общую судьбу в «зныщенни двух народов».

Первым выступил Иванец – как автор книги. Если отсеять шелуху о значимости и своевременности опуса, а также с трудом завуалированную похвалу себе любимому, то в сухом остатке его выступление свелось к следующему. Курултай – это было круто, это было ново, это история, которая не закончилась, пусть даже это было давно, и всем пофиг. Кроме того, Курултай подаётся как единственный легитимный «народный парламент» Крыма, образованный в ноябре 1917 года, ибо созван он был «представителями коренного народа».

Последующие выступления «совести нации» и «официального историка меджлиса» ничего интересного к болботне Иванца не добавили, а лишь служили цветастым обрамлением, официальным одобрением и помощью в натягивании несвежего чебурека на телеграфный столб.

А теперь расскажем о том важном, что наверняка не попало в конъюнктурную книжицу Иванца.

История созыва Первого Курултая не сильно отличается от истории прочих организационных мероприятий национального самоуправления «самостийников» всех мастей, пробудившихся сразу после победы Февральской буржуазной революции 1917 года и старавшихся ухватить случай за чуб.

Крымские татары не были исключением. В конце августа 1917 года Центральная Рада прислала в Крым приглашение представителю крымских татар на предстоящий Съезд народов. Ко всеобщему удивлению, такового в Крыму не оказалось. Сформированный в марте-апреле 1917 года Мусисполком (временный мусульманский исполнительный комитет), взявший под контроль все стороны жизни крымских татар – от духовных и торговых до военных и политических, поставил вопрос о созыве Первого Курултая – высшего органа самоуправления. Чтобы, значит, было что представлять.

И работа закипела!

В крымских архивах сохранились газеты того времени, со страниц которых крымско-татарские активисты Мусисполкома разъясняли населению, что все они являются потомками великого Чингисхана, что Курултай был характерен для Монголии времён завоевательных походов и Золотой Орды, отчего было бы неплохо приспособить эту форму самоуправления под себя.

Вскоре в Курултай были избраны 78 делегатов и 26 ноября (9 декабря по новому стилю) 1917 года в Бахчисарае открылись заседания этого органа, объявившего себя «народным парламентом».

По примеру УНР Курултай избрал из своего состава Директорию, «народное правительство», заняться реальными делами которому было недосуг. Уже в январе 1918 года раздираемый внутренними противоречиями «народный парламент» был упразднён советской властью Таврической республики (татары получали представительство в советских органах) и собрался вновь только при немецких оккупантах. Да и то, ненадолго, чтобы вскоре объявить о самороспуске. Внутренний раздор и конфликты до основания сотрясали орган самопровозглашенных преемников Золотой Орды.

В 1919 году «национальный парламент» крымских татар уже назывался турецким термином «меджлис-мебусан», состоял из 45 депутатов и провёл ровно одно заседание, заслушав доклад председателя Директории о реформе духовенства.

Директория кое-как доскрипела до августа 1919 года и была упразднена по приказу белогвардейского генерал-лейтенанта Шиллинга.

Характерно, что крымские татары даже пальцем не пошевелили, когда разгоняли ордынцев-парламентариев, поскольку практической пользы от них не было.

Данный случай совсем не уникален, поскольку все эти «органы самоуправления» были незрелыми, не имели ни малейшего созидательного опыта, состояли не из профессионалов, а из «уважаемых людей», колотивших понты и сводивших личные счёты.

Для чего меджлисовцы и великие укры вытащили на белый свет сморщенное чучелко Первого Курултая? Для чего понадобилось его реанимировать и рядить в белые одежды?

Во-первых, чтобы выделить Курултай, как единственный легитимный орган «коренного населения Крыма», способного решать судьбу полуострова. Во-вторых, меджлисовским самозванцам до чёртиков нужна легализация от имени всего народа, а не только признание на бумаге порошенковской камарильей.

Дело в том, что «меджлис», исполнительный орган крымских татар, избирается Курултаем. Но и тут есть неувязочка. Тандем «междлис – курултай» никогда не был законной политической организацией. Более того, тандем никогда не отражал мнение и интересы всех крымских татар. При этом, выступая якобы от лица всего народа, самозванцы требовали неукоснительного исполнения своих решений каждым, кто считает себя крымским татарином.

В общем, пока в Крыму шуровал «меджлис – курултай», речи не могло идти не только о межнациональном согласии на полуострове, но и в самой среде крымских татар. Почему запрет на действия этих организаций, воспрянувших только с распадом СССР и наступлением смутного времени, является благом.

В российском Крыму политические разборки крымских татар прекращены, а их представители вовлечены в политическую жизнь всего полуострова и всей России, а не в одно местечковое шебуршание, сводившееся к разжиганию ненависти, финансовым и земельным махинациям.

Впрочем, это всё дела минувших дней. Джемилеву с Чубаровым, а также их киевской «крыше», необходимо в темпе получить широкий политический одобрямс, намеренно выведя за скобки всех крымских татар, живущих в Крыму «под оккупацией», раздувая одновременно любое микроскопическое выступление меджлисовской шизы до акта всенародной поддержки.

Особо следует подчеркнуть, что форсирование политическими кырымлы и их лидерами «курултая – меджлиса», как традиционной формы самоуправления коренного народа, входит в противоречие с их же утверждением об исконной посконности татар, проживающих на земле Тавриды раньше скифов и греков. Как единодушно утверждают компетентные исследования и адекватные источники, курултай – это форма самоуправления, характерная для народов Средней Азии, созданных на обломках империи чингизидов, куда входили Золотая Орда и Крымское ханство.

Из чего следует, что педалировать тему Первого Курултая, – значит вступить в противоречие со статусом коренного населения.

Извечная диалектика – проблема трусов и крестика.

Но какой логики можно требовать от людей, десятилетиями носящимися с идеями собственной исключительности и тотального доминирования в Крыму, вплоть до реставрации Крымского ханства под турецким протекторатом?

Кроме «шедевра» о Курултае, собравшиеся пригрозили издать биографию Мустафы Джемилева. Сразу предлагаю не совсем оригинальное, но годное, и, главное, соответствующее содержанию название: «Майне кляйне кампф». Скромно и со вкусом. И человеческие масштабы учитывает.