18.07.2019, Киев, Игорь Петров
 
Права человека, Украина
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Киевский манкурт советует смягчить изнасилование мовой

Украинизация должна проводиться более изощренно, нежели ее внедряла команда Парубия-Порошенко.

Об этом в эфире канала «Наш» заявил политтехнолог Сергей Гайдай, ранее работавший в Виктором Ющенко и Михаилом Саакашвили, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Будучи русскоязычным киевлянином, но украинцем по национальности, я за украинизацию. Я за то, чтобы украинский язык не просто был государственным, а чтобы постепенно страна на него переходила.

Но я не согласен в большинстве случаев с методами, как это делается. Никогда ничего мы не сможем добиться принуждением, мы можем только навредить украинскому языку, если он будет инструментов принуждения.

Мне иногда хотелось чтобы я вообще бросил всю свою работу, и государство заказало мне «мягкую» украинизацию. Надо влюбить в язык.

Я согласен принципиально с украинизацией, что это надо делать, это важный элемент. Но это должно быть по любви, вы должны соблазнять языком, а не принуждать. Да, где-то должны быть жесткие вещи, например, в том же госаппарате и в армии», – сказал Гайдай.

 

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