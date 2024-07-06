Киевский международник: Нам грозит потеря голоса Британии в поддержку Украины

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Несмотря на то, что триумфально победившие на парламентских выборах в Великобритании лейбористы обещают продолжить военную поддержку Украины, ситуация по этому вопроса далеко неоднозначаная.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в киевском интерент-издании «Зеркало недели» пишет доцент Киевского института международных отношений Виктор Константинов.

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«Невидимые сегодня, но остающиеся внутри Лейбористской партии противоречия имеют большое значение и для Украины», – считает автор.

Он указывает, что в партии есть левое крыло, а прежний лидер партии Джереми

Корбин, призывавший ограничить поставки оружия Украине, является ярким выразителем этого крыла.

«Оглушительный успех партии на выборах лишь усилил левое крыло: в парламент их представителей попало больше, чем ожидали лидеры партии, значит во фракции придется считаться с их мнением. Причем здесь Украина? Ответ очевиден: левое крыло лейбористов — сторонники «мирного решения украинского кризиса», – предупреждает Константинов.

По его словам, среди лейбористов нет единства относительно способа завершения украиснкой войны. Так, глава партии и новый премьер Кир Стармер выступает по Украине с аналогичными с предшественниками позициями.

«Но на левом фланге партии хватает политиков, призывающих к скорейшим мирным переговорам. Некоторые выступают за «мир любой ценой», даже ценой территориальных уступок со стороны Украины — как, например, бывший советник Корбина, сторонник «китайской формулы мира» Джон Мюррей. За последний год Стармер дважды сталкивался с «бунтом» левых при голосовании по ближневосточному урегулированию в парламенте, когда те нарушили партийную дисциплину и голосовали против позиции лидера. Оба раза Стармер фактически проиграл, смирившись с разбродом в партии. И хотя он провел «чистку рядов», убрав многих левых с «проходных» избирательных округов, — наиболее громким стал скандал с влиятельным левым лейбористом и критиком произраильской позиции Великобритании Дианой Эббот — в парламент пришла внушительная левая группа, готовая при случае оспорить внешнеполитические решения правительства», – подчеркивает международник.

«А ведь Украина даже не является приоритетом лейбористского правительства: главным внешнеполитическим направлением Стармера будет Европейский Союз и отношения с Францией и Германией. Это неизбежно хотя бы потому, что успех всей программы экономических реформ (а значит, и политического выживания кабинета) зависит от подписания торгового соглашения с объединенной Европой», – продолжает эксперт.

Он считает, что новое правительство «не изменит курс в отношении Украины в один день».

«Британия останется надежным политическим союзником нашей страны и при лейбористах. Но первое место во внешнеполитической повестке Лондона Киев точно утратит. И когда в следующий раз европейцы будут обсуждать, не пора ли замораживать конфликт, мы можем не услышать голос Британии, который до сегодняшнего дня был одним их самых громких голосов против такого сценария», – опасается Константинов.