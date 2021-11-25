Киевский международник: Теперь Украина точно не получит оружие из Германии

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Новости Украины

По его словам, При новой коалиции позиция Германии по вопросам отношений с Киевом и Москвой не изменится, но заблокирована одна важная для Украины возможность.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в своем блоге пишет эксперт-международник Украинского института политики Владимир Воля.

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По его словам, стали очевидны несколько коалиционных компромиссов.

«Северный поток-2» не упоминается (интерес СДПГ) в обмен на тезис о более тесном партнерстве с Украиной в энергетических вопросах (интерес «зеленых»)», – пишет Воля.

Также он считает, что относительно Донбасса в коалиционном соглашении фигурирует нейтральная формулировка:

«Мы требуем немедленного прекращения попыток дестабилизации Украины, насилия на востоке Украины и незаконной аннексии Крыма. Путь к мирному урегулированию конфликта на востоке Украины и снятию соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений. Мы за разрешение замороженных конфликтов в регионе».

«Эта позиция не отличается от позиции правительства А.Меркель. Собственно компромиссом являются слова «снятие соответствующих санкций зависит от полного выполнения Минских соглашений». Акцент на необходимости Минска-2 взвешивается невозможностью ослабления антироссийских санкций ранее выполнения Минска-2 (интерес «зеленых»), – указывает политолог.

«Что упущено? При нынешнем формате коалиции точно невозможна продажа Украине оружия и военного снаряжения. В случае, если бы коалицию формировала ХДС-ХСС, такая возможность могла стать реальностью», – резюмирует Воля.