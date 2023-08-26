Киевский международник встревожен: Западу не удалось придушить бунт Глобального Юга

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В Киеве признают, что прошедший в столице ЮАР Йоханнесбурге саммит БРИКС стал серьезным вызовом для Запада.

К такому выводу, в частности, приходит доцент института международных отношений КНУ имени Тараса Шевченко Виктор Константинов, передает корреспондент «ПолитНавигатора», Виктор Константинов.

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В статье, опубликованной киевским интернет-изданием «Зеркало недели», он указывает, что «члены БРИКС не поддержали Запад, не ввели санкции против Москвы и не сильно отметились даже в гуманитарной помощи Украине». Кроме того, они заявляют о своем нейтралитете.

«Саммит показательно продемонстрировал, как эту позицию видят в БРИКС. Ни в одном официальном заявлении, ни в одном публичном обсуждении Россию не осудили за развязанную войну, за военные преступления, даже за разрыв зерновой сделки, которая угрожает продовольственной безопасности Глобального Юга. С другой стороны, не было и никакой поддержки позиции России, не было ни намека на легитимность аннексии украинской территории», – говорится в публикации.

Впрочем, далее автор фактически переходит к обвинениям стран третьего мира.

«Фактически большинство развивающихся стран сегодня заняли эгоистичную позицию, утверждая, что это — не их война, что Украина действует по указке США, что Россия и Запад в равной степени ответственны за происходящее. И страны БРИКС — самые сильные из развивающихся — эту позицию озвучивают публично и отстаивают наиболее последовательно», – сокрушается киевский международник.

При этом он призывает не думать, что Глобальный Юг, оценивая ситуацию на Украине, полагается исключительно на российские источники информации.

«Просто у развивающихся стран большие опасения вызывает то, как Запад объединился перед лицом опасности и стал действовать решительно. Такой Запад способен сохранить контроль над глобальными процессами, а именно в таком мироустройстве видят корень зла на Юге, где большинство стран были колониями Запада и считают, что его богатства были украдены у них. Должны ли на Западе, в том числе в Украине, эту позицию принимать? Нет, ведь она фактически оправдывает агрессора и поощряет его», – считает Константинов.

По его словам, у БРИКС появилась новая мотивация для создания альтернативной доллару международной валюты.

«То, как быстро и решительно Запад ввел беспрецедентные санкции против России, напугало очень многих на Глобальном Юге. Ведь такое же может случится и с ними, и никаких способов противостоять Западу на равных ни у кого из них нет. Желание обезопасить себя от самого смертельного оружия Запада — контроля над деньгами противников — может действительно подтолкнуть БРИКС к созданию собственной международной финансовой системы. А еще вызовет больше доверия к этим планам у Запада, ведь сегодня у развивающихся стран как никогда прежде есть причины опасаться за сохранность своих денег. Значит, Запад станет сговорчивее, — ведь иначе оппоненты и впрямь могут лишить его важнейшего рычага влияния на ситуацию в мире», – описывает мотивацию Глобального Юга доцент КИМО.

Впрочем, он считает, что саммит БРИКС «не создал глобального противника Западу».

«Но он от имени Глобального Юга публично выдвинул требование пересмотра существующего международного порядка. Момент выбран весьма удачно: на фоне российской агрессии в Украине и конфронтации с Китаем Западу не удастся придушить «бунт на корабле» в зародыше и придется принять этот вызов», – резюмировал Константинов.