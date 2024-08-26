Киевский миллионер анонсирует превращение Украины в конфедерацию

Анатолий Лапин.  
26.08.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Компромиссом, на который могла бы пойти Украина в сторону России, является переформатирование государства.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Компромиссом, на который могла бы пойти Украина в сторону России, является переформатирование государства. Об...

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«Какой договор может быть между Путиным и Зеленским? Единственный вариант, который здесь может быть, – это широкая автономия Донбасса, который должен быть в составе Украины. Это – единственный возможный вариант. Более того, эта широкая автономия будет с такими законами, которые позволят ей самостоятельно принимать многие политические решения.

Кроме того, что делегировать депутатов в Верховный Совет, – так как они будут в составе Украины, – кроме того, они будут вести свою независимую экономическую и политическую политику в плане контактов экономических, религиозных, языковых и прочих… но конституционная форма устройства отдельных регионов может измениться в составе Украины. Это либо широкая федерация, либо даже целая конфедерация, возможно, даже там запишут такую жуткую для Украины вещь, как право выхода и самоопределения территории», – заявил Балашов.

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