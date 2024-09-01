Киевский миллионер грезит о приходе евро-Сталина

Вадим Москаленко.  
01.09.2024 18:10
  (Мск) , Киев
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Д.Б., Дзен, Украина


Режим украинского узурпатора Владимира Зеленского неизбежно встретится со встречным террором со стороны народа и более прозорливых политиков. Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил эмигрировавший из Украины в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Режим украинского узурпатора Владимира Зеленского неизбежно встретится со встречным террором со стороны народа и...

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«Мы видим людей [во власти Украины], которые убивать-то не способны. Они способны действовать из-за спины государства. То есть сажать в тюрьму, организовать лагеря, повинности, то есть заставлять делать это все спецслужбы. И этим спецслужбам они дают право на бесчестие.

То есть, фактически, они на сегодняшний день выдают всем чиновникам и всем правоохранительным органам, прокуратуре, судам право на бесчестие или лицензию на отстрел, отлов и так далее», – подчеркнул мигрант.

«И, конечно, это плохо закончится, потому что военный коммунизм долго не длится. Он заканчивается большим террором, но уже по отношению к тем, кто устраивал террор. Вот как большевистскую партию потом зачистил полностью Сталин – и Троцкого, и Бухарина, и всех их приближенных.

Поэтому нас ждет первая волна фарса террористического. Шмыгаль в кожанке, вот просто представьте себе, и с наганом стреляет или гонит в трудовые лагеря. А потом вторая фаза – у нас должен появиться очиститель. Это некое подобие уже Сталина. Но в наших условиях у нас большая надежда, что он более будет резко вести в Европейский Союз», – подытожил миллионер.

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