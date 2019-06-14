14.06.2019, Киев, Максим Карпенко
 
Украина, Федерализация
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Киевский миллионер, грозивший взрывать трубы «Газпрома», «переобулся» в сторонника федерализации

Украина неизбежно сменит форму государственного устройства на федерацию – жители Донецка и Львова слишком разные, чтобы ужиться в унитарной стране.

Об этом в эфире «Магнолия ТВ» заявил киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я уверен, что будет федерализация, учтут особенности регионов, причем, не только Донбасса федерализация, а всей страны федерализация – каждая область может стать отдельной, самостоятельной губернией, которая может нормально работать.

И эта федерализация приведет к решению этих всех вопросов, потому что житель Донецка очень отличается от жителя Львова.

У нас присоединенные территории в 39-м году. Львов присоединен, после войны разделили кусок Венгрии, кусок Румынии. Там живут румыны, венгры, поляки, поэтому это должно быть все учтено.

Житель Донецка ходит в другую Церковь, у него другой язык, у него другая культура, у него вчерашнее прошлое тоже другое, у жителя Львова другое – это все надо учесть.

Поэтому я уверен, что будет федерализация, большие страны, в конце концов, договорятся, и заставят партию войны помолчать, и сделать мир на Донбассе, и во всей Украине», – заявил Балашов.

Напомним, что Балашов имеет недвижимость в престижном районе Киева – Липки и сдает ее в аренду. До конфликта 2014 года миллионер любил рассказывать, что среди его клиентов было множество граждан России, останавливающихся рядом с Киево-Печерской Лаврой.

Однако в 2014 году Балашов встал на сторону украинских нацистов.

10 марта 2014 года Балашов, выступая на Майдане в Киеве, публично призывал «стрелять в голову» русским с Георгиевскими ленточками на Украине. Кроме того, он призывал взорвать газопровод, обеспечивающий транзит российского газа в Европу.

После этого в России против Балашова было возбуждено уголовное дело по статьям, предусматривавшим наказание за публичные призывы к экстремизму, подстрекательство к убийству двух и более лиц, совершенные по мотивам политической и национальной ненависти или вражды.

Впоследствии Балашов призывал к реализации «Хорватского сценария», а также сделать Донбасс безлюдным – стимулировать отток населения.

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