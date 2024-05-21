Киевский миллионер: Харьков может стать столицей другой Украины

Украину поделят по «корейскому сценарию», но для этого не хватает лишь одного – создания второй «Кореи» или альтернативной Украины-2.

Об это в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Целью стоит – сдача территории. Потому что все складывается так, и нам должно уже казаться, что Украина или часть Украины уже проданы, и что уже состоялась какая-то глобальная договоренность. Год назад это стало заметно, стало заметно, что события идут предсказуемым образом. Кое-что не укладывается в сроки, но в принципе все очень даже предсказуемо и можно уже даже сейчас сказать, чем закончится эта война. Два года назад начали говорить о корейском варианте. Сейчас очень активно заговорили о корейском варианте, даже начали понимать, что для корейского варианта нужна вторая Корея», – сказал миллионер.

«Опа! А зачем вторая Корея? Потому что корейский вариант позволяет Путину вывести войска из этой «корейской» территории, если мы мысленно придумаем себе Украину-2. Есть Украина-1 – это то, что под Киевом, за Днепром и вокруг Киева в радиусе 500 километров, это закрепленная территория, на которую в принципе Путин уже особо не нападает. А есть другая Украина, Украина-2, у которой может оказаться столица Харьков», – заявил Балашов.