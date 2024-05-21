Киевский миллионер: Харьков может стать столицей другой Украины

Анатолий Лапин.  
21.05.2024 13:22
  (Мск) , Киев
Просмотров: 721
 
Война, Дзен, Политика, Россия, Украина, Харьков


Украину поделят по «корейскому сценарию», но для этого не хватает лишь одного – создания второй «Кореи» или альтернативной Украины-2.

Об это в эфире своего видеоблога заявил эмигрировавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину поделят по «корейскому сценарию», но для этого не хватает лишь одного – создания...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.


«Целью стоит – сдача территории. Потому что все складывается так, и нам должно уже казаться, что Украина или часть Украины уже проданы, и что уже состоялась какая-то глобальная договоренность. Год назад это стало заметно, стало заметно, что события идут предсказуемым образом. Кое-что не укладывается в сроки, но в принципе все очень даже предсказуемо и можно уже даже сейчас сказать, чем закончится эта война. Два года назад начали говорить о корейском варианте. Сейчас очень активно заговорили о корейском варианте, даже начали понимать, что для корейского варианта нужна вторая Корея», – сказал миллионер.

«Опа! А зачем вторая Корея? Потому что корейский вариант позволяет Путину вывести войска из этой «корейской» территории, если мы мысленно придумаем себе Украину-2. Есть Украина-1 – это то, что под Киевом, за Днепром и вокруг Киева в радиусе 500 километров, это закрепленная территория, на которую в принципе Путин уже особо не нападает. А есть другая Украина, Украина-2, у которой может оказаться столица Харьков», – заявил Балашов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Май 2024
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Апрель    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора




    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть