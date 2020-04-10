10.04.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Сельское хозяйство, Скандал, Украина, Экономика
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Киевский миллионер назвал украинский народ тупой жертвой пропаганды Рабиновича




Референдум о продаже земли, равно как и любые другие всенародные голосования, являются на Украине ненужным излишеством, потому что народ «незалежной» слишком прост и глуп для того, чтобы сделать разумный выбор.

Об этом в эфире YouTube-канала «InterVizor» заявил киевский миллионер и лидер партии «5.10» Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Только Саакашвили может говорить: «Мудрый народ, вы очень красивые». А на самом деле – это одноногие бестолковые бабушки и дедушки, у которых нельзя спрашивать. Они как дети.

Он родился на этой земле, и всё, что он может – это оторвать голову курице. Он ничего не выращивает, ничего не производит, он не думает.

Он давно насмотрелся Рабиновича до одури, теперь открывает рот – и у него Рабинович говорит», – сказал он в ответ на призыв политолога Николая Спиридонова провести референдум по снятию моратория на рынок земли.

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