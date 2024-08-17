Киевский миллионер очкует, что оккупантов Курщины разнесут ядерным ударом

Вадим Москаленко.  
17.08.2024 20:30
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Курск, Россия, Украина


Не исключено, что русские заманивают подразделения ВСУ в Курскую область, чтобы применить по ним «малый ядерный заряд» и встряхнуть весь мир.

Об этом на канале «ПолитЭксперт» заявил бежавший из Украины миллионер и политик Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Не исключено, что русские заманивают подразделения ВСУ в Курскую область, чтобы применить по ним...

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«Как бы ещё хуже не было в том плане, что выступал Пригожин ещё когда был жив, и он говорил, что, в принципе, могут заманить на территорию России войска и жахнуть малым ядерным зарядом по своей территории. Это как бы не будет нарушать международные договора, защита…Я опасаюсь, как бы этого не было.

Небольшим, маленьким ядерным зарядом. Но знаешь, как это встрепенёт мир? Что таки применили. Но не по украинской территории, а на пограничье Сумской и Курской области. Почему бы не спалить там 200 человек сразу? Тут странная игра Зеленского, но мы должны понимать, что у нас непредсказуемый президент», – выразил опасения Балашов.

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