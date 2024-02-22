Киевский миллионер: Польские фермеры защищают европейский дом от украинской коррупции

Блокада украинских грузов на границе – вполне объяснимое поведение польских фермеров, которых пытаются ограбить.

Об этом на канале «Politeka» заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Всё это дешёвое зерно скупается за полцены у крестьян, которые не имеют возможности его вывезти… и вывозится дармовыми фурами по дармовой цене с одной единственной целью – получить возврат НДС 20% и ограбить собственный бюджет, а по ходу – разорить польских крестьян. И кто-то объяснил польским крестьянам, что происходит, почему их зерно больше не продаётся.

То же самое с зерновой сделкой. Все озаботились зерновой сделкой, а на самом деле скупают за бесценок за наличные у наших фермеров зерно за полцены – война, нет денег… а потом на зерновозы – и плывут. И всё государство занято этими зерновыми сделками. А фактически – отмывом НДС. Группа, которая сидит на НДС и этих зерновых операциях, а там, кстати, и американские компании, и европейские – и наши коррупционеры там хорошо пристроились», – отметил он.