18.04.2020, Киев, Михаил Рябов
 
Киев, Россия, Украина, Экология
Просмотров:

Киевский миллионер призвал «импотента» Зеленского обратиться к России за помощью




Киевский миллионер Александр Меламуд, один из совладельцев ТРЦ Dream Town, призвал власти Украины обратиться к России за помощью в тушении пожаров в Чернобыльской зоне, которые возобновились накануне и привели к катастрофическому загрязнению воздуха в Киеве.

В своем блоге Меламуд, живущий в пригороде Киева, привел данные о загрязненности воздуха.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Днём уровень загрязнения был 50. Сейчас 153. У нас в деревне хороший воздух, в некоторых районах Киева 400. Закрыл все окна, если я задыхаюсь, то как тяжело людям в
этих районах?» – прокомментировал он ситуацию с отравлением атмосферы продуктами горения.

«Власть импотентов сменила власть кровопийцев. Обезьянки с Майдана, не можете справиться сами, попросите Россию. У них отличная пожарная авиация», – резюмировал Меламуд.

Ранее юрист Андрей Портнов скептически оценил возможность искренней помощи Запада Украине. В качестве примера он привел Германию, которая выделяет мизерные средства Киеву, хотя совсем недавно СМИ сообщили о передаче в управление украинских железных дорог немецкой компании.

«В связи с пожарами в Чернобыле Германия приняла решение выделить Украине 80 дозиметров  и одну пожарную цистерну на сумму 230 тысяч евро.  Мне кажется, это неплохой обмен с точки зрения недавней передачи им в управление украинской государственной компании Укрзализниця. Бусы золотистые попросить бы ещё, чтоб какая-то равнозначность была», – язвительно комментирует Портнов.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Апрель 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    27282930  


    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть