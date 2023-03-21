Киевский миллионер: «Я отрекся от родного языка. Но победы не видно»

Анатолий Лапин.  
21.03.2023 10:58
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Мова, Русофобия, Украина


Многие из украинцев не доживут до конца войны, победа в которой пока не просматривается.

Об этом в интервью скандально известному пиаром шарлатанов и антироссийской пропагандой киевскому журналисту Дмитрию Гордону заявил находящийся в списке Forbes украинский долларовый миллионер Всеволод Кожемяко, который мобилизовался в ВСУ.

Многие из украинцев не доживут до конца войны, победа в которой пока не просматривается....

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Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», Кожемяко похвастался, что отрекся от русского происхождения и перешел «на мову».

«Я – русский на три четверти, и я русскоязычный. То есть я родился в русскоязычной семье, всю жизнь разговаривал на русском, я стал украиноязычным где-то полгода назад. Это мое сознательное решение, потому что я считаю, что это очень важно. Очень важно в том смысле, что мы должны отличаться от врага. Хотя я с 14-го года в этой теме, я считал, что парни в окопах разговаривают на русском и могут защищать страну.

Но если отмотать это и смотреть более стратегически, то если бы мы работали с внедрением языка с момента обретения независимости Украины, возможно, ничего и не произошло бы, я имею в виду войну»,

«Я думаю, что победа будет нескоро, реально. Не думаю, что будет это быстро – во-первых, а во-вторых, многие из нас этого не увидят. Но никакого другого выбора у нас нет, мы должны делать то, что мы делаем», – заявил Кожемяко.

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